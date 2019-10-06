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اخبار رياضية > مصادر: الاتحاد يمنح سييرا “فرصة أخيرة” ويدرس ملفات عدد من المدربين
06/10/2019   2:57 م

مصادر: الاتحاد يمنح سييرا “فرصة أخيرة” ويدرس ملفات عدد من المدربين

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تعمل إدارة الاتحاد على مباحثات حول تجديد الثقة بمدرب الفريق، التشيلي لويس سييرا، ومنحه فرصة أخيرة لتعديل مسار الفريق، ومن ثمّ الاتفاق معه لإنهاء العقد بين الجانبين بالتراضي في حال استمرار النتائج السلبية.

وذكر مصدر مطلع لـ”الشرق الأوسط” أن الإدارة تدرس ملفات عدد من المدربين للمفاضلة بينهم للشروع في فتح خطوط التفاوض مع أحدهم من أجل تولي تدريب الفريق، وذلك إثر تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى عزم إدارة الاتحاد إجراء عدد من التغييرات على لاعبي الفريق الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بالاستغناء عن لاعبين إلى جانب خيمينيز الذي تم إنهاء الارتباط معه، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين قادرين على صناعة الفارق مع المجموعة الحالية.

مصادر: الاتحاد يمنح سييرا “فرصة أخيرة” ويدرس ملفات عدد من المدربين

اخبار رياضية
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