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اخبار رياضية > فيتوريا يطالب بالنجعي وحارس محلي
06/10/2019   2:55 م

فيتوريا يطالب بالنجعي وحارس محلي

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اقتربت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت من التوقيع مع عدد من الرعاة خلال الشهر الحالي لزيادة الموارد المالية لخزينة النادي، بمتابعة لصيقة من عضو الشرف المؤثر فهد المشيقح، ولا سيما أن الأخير يرتبط بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات وأعضاء الشرف.

وتهدف إدارة النادي إلى توفير مبلغ 30 مليون ريال خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، لإنهاء بعض الملفات العالقة التي تشغل أذهان مسيري النادي في مقدمتها تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا لمدة عامين ونصف العام مع وجود مزايا وإضافات جديدة في العقد، إضافة إلى استعادة لاعب الوسط سامي النجعي المعار إلى فريق ضمك، وذلك بطلب من فيتوريا الذي نادى بضرورة عودة اللاعب في الفترة الشتوية، والاستغناء عن خدمات الحارس الأسترالي براد جونز، والتعاقد مع مدافع آسيوي لم يحدد فيتوريا اسمه.

وحسب مصادر الصحيفة القريبة من النادي، فإن فيتوريا يرغب أيضا في التعاقد مع حارس مرمى محلي بجانب تجديد عقد الحارس وليد عبدالله مدة عام وكذلك عقد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس. وفق”مكه”.

فيتوريا يطالب بالنجعي وحارس محلي

اخبار رياضية
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