رئيس هيئة الرياضة يكشف اليوم عن تفاصيل “موسم الدرعية”

يكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم (الأحد)، تفاصيل موسم الدرعية، خلال حفل ضخم بحي الطريف التاريخي بالمحافظة.
وخلال الحفل الرسمي لإعلان “موسم الدرعية”، سيزيح الفيصل الستار عن حزمة من البطولات العالميّة الضخمة والفعاليات الترفيهية، التي ستكون بانتظار رواد موسم الدرعية من داخل المملكة وخارجها.
كما سيتم الكشف عن آلية الحصول على تذاكر تلك البطولات التي يترقبها العالم، إضافة إلى حضور متحدثين رسميين يمثلون الجهات المشاركة وعلى رأسها هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تنفّذ عمليات تطوير المدينة التاريخية.
ويتوقّع أن يكون الإقبال كبيراً لفعاليات موسم الدرعية، بعد أن أطلقت المملكة التأشيرة السياحية للعديد من الجنسيات العالمية، إضافة إلى حضور المزيد من المناسبات الدولية الأخرى في الدرعية التي سيتم إعلانها.وفق”اخبار24″.