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أخبار محلية > بعد تداول تسجيلات لاستغاثة سيدتين.. “حقوق الإنسان”: نتابع حالتي معنفتي الجبيلة وخميس مشيط
06/10/2019   2:49 م

بعد تداول تسجيلات لاستغاثة سيدتين.. “حقوق الإنسان”: نتابع حالتي معنفتي الجبيلة وخميس مشيط

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أكدت هيئة حقوق الإنسان رصدها لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنفة الجبيله ومعنفة خميس مشيط.

وأوضحت أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلا صوتيا لإحدى الزوجات تستغيث جراء تعرضها للتعنيف من قبل زوجها في خميس مشيط، فيما نشروا صور محادثات توثق صراخ امرأة بسبب تعنيف زوجها في محافظة الجبيلة بمنطقة الرياض، داعين الجهات المختصة للتدخل وتبيان حقيقة الأمر. وفق”أخبار24″.

بعد تداول تسجيلات لاستغاثة سيدتين.. “حقوق الإنسان”: نتابع حالتي معنفتي الجبيلة وخميس مشيط

أخبار محلية
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