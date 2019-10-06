توفي معلم التربية الإسلامية بثانوية سليمان الزايدي التابعة لتعليم مكة المكرمة، “شاهر الجهني”، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء اليوم الدراسي بالمدرسة.
وكان المعلم شاهر بن رشيد الجهني، قد سقط أرضاً قبل بدء الحصة الأولى يوم الإثنين الماضي، فنُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه تُوفي بعد بضعة أيام.
فيما تقدمت إدارة تعليم مكة المكرمة بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي المعلم الجهني، داعين له بالرحمة والمغفرة.
من جهتها احتفت المدرسة، صباح اليوم (الأحد) بالمعلم الراحل، الذي سقط خلال تأدية عمله في ميدان من ميادين التعليم، وذلك بالتزامن مع احتفالات وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم.
وفق”أخبار24″.