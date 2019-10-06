آل الشيخ: رفعنا سقف الرواتب بضم 33% بدل للأساسي.. و150 ألف معلم اجتازوا اختبار الرخصة المهنية

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ إنه تم ضم بدل للتعليم تقارب نسبته 33% إلى الراتب الأساسي، وبهذا ارتفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات.
وأوضح آل الشيخ وفقاً لـ”عكاظ” أن 150 ألف معلم انتهوا من اختبار الرخصة المهنية، من أصل 500 ألف معلم، متوقعاً إتمام البقية الاختبار خلال عامين.
وشدد الوزير على حرص الوزارة أن يكون أطفال وشباب الوطن عند معلمين متمكنين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه.
وأشار إلى أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، أما اللائحة التعليمية فقد منحته الفرصة 4 أعوام ووفرت له التدريب الكافي.