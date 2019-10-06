اليوم بدء التقديم على الوظائف العسكرية النسائية بوزارة الدفاع

دأت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع اليوم (الأحد)، عبر بوابتها الإلكترونية، استقبال المتقدمين على الوظائف النسائية العسكرية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.
وتشمل الوظائف التي بدأ التقديم عليها (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب).
وتتمثل شروط التقديم في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، على أن تُستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها في أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وتمتلك هوية وطنية مستقلة، وأن تكون المتقدمة حسنة السير والسمعة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف، كذلك يجب أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية، وألا تكون موظفة في أيّ جهة حكومية. وفق”أخبار24″.
وتضمنت الشروط أيضا ضرورة ألا يقل سن المتقدمة عن (21 سنة) ولا يزيد على (40 سنة)، وأن يتناسب طولها مع وزنها؛ حيث يكون الحد الأدنى للطول (155 سم)، وألا يكون المؤهل العلمي دون الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى ضرورة ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز كل اختبارات القبول ويتوفر فيها المؤهلات اللازمة.