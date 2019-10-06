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أخبار محلية > “هدف”: إيداع 457 مليون ريال في حسابات مستفيدي “حافز”.. والتحاق 3658 بسوق العمل خلال سبتمبر
06/10/2019   2:40 م

“هدف”: إيداع 457 مليون ريال في حسابات مستفيدي “حافز”.. والتحاق 3658 بسوق العمل خلال سبتمبر

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه أودع اليوم (الأحد)، أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن سبتمبر 2019م.

وأوضح الصندوق أن عدد المستفيدين من “حافز البحث عن عمل” بلغ 154.7 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج “حافز صعوبة الحصول على عمل” 144.7 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأشار إلى التحاق 3658 مستفيدا ومستفيدة من المسجلين في البرنامجين المذكورين بسوق العمل في القطاع الخاص خلال سبتمبر الماضي، بواقع 2223 من الإناث، و1435 من الذكور.

تعبيرية

وفق”أخبار24″.

“هدف”: إيداع 457 مليون ريال في حسابات مستفيدي “حافز”.. والتحاق 3658 بسوق العمل خلال سبتمبر

أخبار محلية
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