تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا حمل لفتة إنسانية ولمحة وفاء من وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل خلال حفل زواج نجله، حيث دعا أول معلم له في الصف الأول الابتدائي وسط حفاوة كبيرة في استقباله.
وأظهر الفيديو الوزير الدخيل وهو يقبل يد ورأس معلمه وأجلسه بجانبه على مائدة العشاء، وأسهب في الإشادة به وبتدريسه وبتعليمه له أول حرف ورقم في حياته.
وتزامن ذلك الموقف من الوزير الدخيل مع اليوم العالمي للمعلم الذي وافق أمس (السبت)؛ الأمر الذي حظي بإعجاب كبير من المتابعين الذين أشادوا بوفاء الدخيل تجاه معلميه، مؤكدين أن تلك الصور تدرس للأجيال المقبلة.
وفق “أخبار 24”.