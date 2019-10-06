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أخبار الخرج > بالصور.. #زراعة_الخرج تدعم المجلس البلدي بالمحافظة بــ 3500 شتلة منوعة
06/10/2019   10:11 ص

بالصور.. #زراعة_الخرج تدعم المجلس البلدي بالمحافظة بــ 3500 شتلة منوعة

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في اطار التعاون بين القطاعات الحكومية وتفعيلاً للشراكة المجتمعية بادرت زراعة الخرج بدعم المجلس البلدي بالخرج عدد 3500 شتله منوعة لتشجير شوارع المحافظة وذلك بالتعاون مع بلدية الخرج كمرحلة اولى .

بالصور.. #زراعة_الخرج تدعم المجلس البلدي بالمحافظة بــ 3500 شتلة منوعة

أخبار الخرج
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