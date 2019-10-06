رازفان يريح لاعبي الهلال 4 أيام

منح الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لاعبي فريقه راحة لمدة 4 أيام، وذلك بعد أن كسبوا مضيفه الاتفاق، السبت، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس المقبل.
وتتوقف المسابقات في الفترة المقبلة، نظراً لأيام «فيفا»، حيث يخوض الأخضر مواجهتين أمام منتخبي سنغافورة وفلسطين ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022. وفق “الرياضية”.
ويستأنف الفريق العاصمي مبارياته بعد فترة التوقف، يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من الدوري.
واستثنى رازفان من الإجازة الممنوحة، نواف العابد وسالم الدوسري ثنائي الفريق، حيث يواصلان برنامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما يغادر عبدالله المعيوف ومحمد كنو إلى إسبانيا، غدا، لإجراء مزيداً من الفحوص الطبية على موضع إصابتيهما.
ومن المقرر أن يلتحق علي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وهتان باهبری، بمعسكر المنتخب، الإثنين المقبل، بمعسكر الأخضر.