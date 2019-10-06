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اخبار رياضية > محمد شنوان العنزي.. فريق الهلال لكرة ” اليد” يواصل انتصاراته والتحكيم شاهد ماشفش حاجة!
06/10/2019   9:44 ص

محمد شنوان العنزي.. فريق الهلال لكرة ” اليد” يواصل انتصاراته والتحكيم شاهد ماشفش حاجة!

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علق الكاتب والناقد الرياضي محمد شنوان العنزي عقب فوز الهلال أمام الاتفاق 4-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب العنزي عبر حسابه الرسمي على تويتر” ضربة جزاء مضحكة فعلاً ..!! لاعبان من الهلال يعيقان مدافع الاتفاق ويحصلون على ضربة جزاء ..!! الدوري للهلال خلاص .. خلاص!

وتابع” حقيقة ..الهلال لايحضر إلاّ بـ “ الصافرة” !

وأضاف ” فريق الهلال لكرة ” اليد” يواصل انتصاراته ” والتحكيم شاهد ماشفش حاجة” ، حتى ” الفار” مارجع له وبلنتي الهلال الغير صحيح .. تعطل اللعب دقائق لكي يجبر الحكم على العودة واحتسابه ..!! وفق “المرصد”.

وختم قائلاً” ماذا يحدث بدورينا” ؟

محمد شنوان العنزي.. فريق الهلال لكرة ” اليد” يواصل انتصاراته والتحكيم شاهد ماشفش حاجة!

اخبار رياضية
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