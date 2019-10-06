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اخبار رياضية > بالفيديو .. الهلال يعزز صدارته بنقاط الاتفاق
06/10/2019   9:41 ص

بالفيديو .. الهلال يعزز صدارته بنقاط الاتفاق

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حقق الهلال فوزاً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما، السبت، لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة للهلال في الدقيقة 20 من ركلة جزاء قبل أن يعادل صالح العمري النتيجة للاتفاق في الدقيقة 29، فيما عاود الهلال التقدم مجدداً عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف بافيتيمبي غوميز ثالث الأهداف في الدقيقة 76، فيما اختتم إدواردو الرباعية في الدقيقة 90+4. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة عزز الهلال صدارته بوصوله للنقطة الـ 16 فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

 

بالفيديو .. الهلال يعزز صدارته بنقاط الاتفاق

اخبار رياضية
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