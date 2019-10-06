في كأس محمد السادس.. الاتحاد والشباب يواجهان الوصل وشباب الأردن

أسفرت قرعة دور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال عن مواجهة فريقي الاتحاد والشباب للوصل الإماراتي وشباب الأردن الأردني، على أن تُحدد مواعيد المباريات لاحقا.
وجرت مراسم القرعة اليوم السبت، في العاصمة الرياض، ونتج عنها مواجهات قوية بين الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي المصري، ونواذيبو الموريتاني مع الشرطة العراقي، والاتحاد السكندري المصري مع المحرق البحريني.
كما يلتقي الرجاء المغربي مع مواطنه الوداد، بينما يواجه مولودية الجزائر الجزائري نظيره القوة الجوية العراقي، ويلاعب الترجي التونسي فريق أولمبيك آسفي المغربي. وفق “أخبار 24”.
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد روراوة اجتماعها الثالث بحضور أمين الاتحاد العربي لكرة القدم عضو اللجنة رجاء الله السلمي والأعضاء، حيث نوقشت تقارير مباريات دور الـ32 وتقارير عن أداء الحكام.