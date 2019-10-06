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أخبار محلية > سيدة تعتدي على طبيب.. وموظف يتعرض للضرب بمجمع الدمام الطبي والجهات الأمنية تحقق
06/10/2019   9:38 ص

سيدة تعتدي على طبيب.. وموظف يتعرض للضرب بمجمع الدمام الطبي والجهات الأمنية تحقق

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تعرضت كوادر طبية ووظيفية بمجمع الدمام الطبي إلى حادثتي اعتداء خلال 5 أيام، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعتين.

وأوضحت مصادر أن أحد الأطباء بالمجمع فوجئ الخميس الماضي بالصفع والضرب المتكرر والاعتداء عليه من قِبل سيدة بمشاركة أحد مرافقيها دون معرفة الأسباب.

وبينت وفقا لـ”الوطن”، أن تلك السيدة ومرافقيها تم إبلاغهما من المستشفى بوفاة والدهم، وعندما وصولوا انهالوا بالضرب على الطبيب لاعتقادهم أنه المسؤول عن حالة والدهم.

وكشفت المصادر عن وقوع حالة اعتداء أخرى على موظف في 29 سبتمبر الماضي، حيث كان يقوم بفرز الحالات حسب خطورتها، فقام مرافق لأحد المرضى بالتلفظ عليه وضربه، ثم انتظره أمام باب المجمع واعتدى عليه ولاذ بالفرار بمركبته.

من جانبه، أكد نائب رئيس الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل، أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية في الحالة الأولى والتي حضرت وألقت القبض على المعندين على الطبيب لاتخاذ الإجراءات النظامية معهم، كما تم إبلاغ الشرطة عن الحالة الثانية للموظف، والتي فتحت بدورها تحقيقا في الواقعة.

سيدة تعتدي على طبيب.. وموظف يتعرض للضرب بمجمع الدمام الطبي والجهات الأمنية تحقق

أخبار محلية
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