حساب “صحة الحدود الشمالية” يهدد صحفياً بسبب تغريدة.. والوزارة تتفاعل

وجّه حساب صحة الحدود الشمالية على موقع التواصل الاجتماعي، تهديداً لأحد الصحفيين بتحويل تغريدة انتقد فيها إحدى الفعاليات، إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأبدى نشطاء تضامنهم مع الصحفي الذي يدعى منصور المزهم الذي تعرّض للتهديد، مؤكدين أهمية النأي بالحساب وغيره من الحسابات والجهات الأخرى عن مثل هذه الردود.
من جانبه، أوضح الصحفي منصور المزهم أن مدير مكتب التواصل الإعلامي في وزارة الصحة أنس الحميد، قدم اعتذاراً له عن تلك الواقعة، مشيراً إلى أن التصرف فردي ولا يمثل رأي الوزارة.وفق “أخبار 24”.