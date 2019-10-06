نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية انفوغرافيك يوضّح تاريخ كسوة الكعبة المشرفة، ومتى صنعت لأول مرة وقصة المرأة التي حظيت بشرف كسوتها للمرة الأولى.
ففي عام 810 هـ صنع للمرة الأولى ستار لباب الكعبة، أما أول مَن كسا الكعبة في الجاهلية فكانت أم العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أما أول كسوة كساها النبي لها فكانت بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة.
ويعد عثمان بن عفان هو أول مَن صنع كسوتين للكعبة وكانت من القباطي والبرود، أما معاوية بن أبي سفيان فكان أول مَن كساها بالديباج مع القباطي وطيبها بالخلوق والمجمر.
وفي عام 575 هـ كُسيت الكعبة باللون الأسود في عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله، وظلت مكسية بالأسود حتى عام 622 هـ، أما أول مَن أسس مصنعاً لها في مكة فكان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وفق “أخبار 24”.