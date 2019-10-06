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أخبار محلية > أب يعنّف أبناءه ويقيّدهم بسلاسل حديدية ويعتدي على والدتهم.. والجهات الأمنية بمكة تطيح به
06/10/2019   9:33 ص

أب يعنّف أبناءه ويقيّدهم بسلاسل حديدية ويعتدي على والدتهم.. والجهات الأمنية بمكة تطيح به

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ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، القبض على مُقيم من الجنسية البرماوية؛ لاتهامه في واقعة تعنيف من خلال تعـذيب زوجته وضـرب أبنائه وتقييدهم بسلاسل حديدية.

وتفاعلت شرطة الكعكية بمكة وفقاً لـ”سبق”، مع بلاغ تقدمت به زوجة المتهم بتعرّضها للتعـذيب والضـرب المُبرح، إلى جانب الاعتداء على أبنائها الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 9 أعوام بالسوط والتقييد بسلاسل حديدية من قِبل والدهم.

وأحالت شرطة الكعكية، السيدة والأطفال المعنفين إلى المستشفى لإصدار تقرير طبي حول حالاتهم، كما جرى فتح تحقيق مع المتهم وهو مقيم من الجنسية البرماوية في العقد الرابع من العمر للوقوف على ملابسات القضية.

صورة

وفق “أخبار 24”.

أب يعنّف أبناءه ويقيّدهم بسلاسل حديدية ويعتدي على والدتهم.. والجهات الأمنية بمكة تطيح به

أخبار محلية
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