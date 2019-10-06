أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل أن توصية تمكين أبناء المواطنات المتزوجات غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية، سقطت بفارق صوتين فقط، إذ إن التوصية وافق عليها 74 عضواً.
وقال آل فاضل في مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (السبت) إن نظام الإقامة المميزة مكّن الأجانب من الحصول على إقامة دائمة، وأبناء المواطنات السعوديات لديهم ما هو أفضل مما يدفعه الأجنبي، وهو الأم السعودية التي لها كل الاحترام والتقدير.
وأضاف أن أبناء المواطنات يواجهون مشاكل وأضرارا، والدولة عالجت جزءا من هذه المشاكل، لذلك كان من المقترحات لإزالة هذه المشاكل الإقامة الدائمة، والتي رُفضت لأسباب اقتصادية في المقام الأول، مشيراً إلى أن رافضي التوصية برروا وجهة نظرهم بأن المواطنين هم الأولى. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن التوصية تقدم بها عددٌ من الأعضاء؛ وطالبوا فيها وزارة الداخلية بتطوير اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ومراجعتها؛ ليتمكن أبناء المواطنات المتزوجات غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة وطويلة.
وتقدّم الأعضاء بعدد من المسوغات، جاء فيها تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول أبناء المواطنة المتزوجة غير سعودي على الإقامة الدائمة، إَضافة إلى أن كثيرا من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل والخبرات العالية والرغبة في البناء، ما يشكل قيمة مضافة.
عضو مجلس الشورى د. فيصل آل فاضل:
نظام اللإقامة المميزة مكّن الأجانب من الحصول على إقامة دائمة، و #ابناء_المواطنات_السعوديات لديهم ما هو أفضل مما يدفعه الأجنبي.. لديهم أم مواطنة سعودية لها تقدير واحترام..#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/gfPkU8vIII
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٥ أكتوبر ٢٠١٩