رجل أمن يرفض 5 ملايين ريال رشوة لإطلاق سراح رجل قُبض عليه في نقطة تفتيش

في موقف يدل على أمانة وحرص رجال الأمن على تطبيق النظام، رفض رجل أمن كان يعمل على طريق الطائف – الباحة، رشوة مالية، قدرها 5 ملايين ريال، مقابل إطلاق سراح رجل قُبض عليه بإحدى نقاط التفتيش.
واشتبه أحد رجال القوة التابعة لأمن الطرق على طريق الطائف – الباحة في رجلين يستقلان مركبة، أثناء عمله بنقطة التفتيش، حيث كانت المركبة متجهة إلى الطائف، وطلب من قائد المركبة الوقوف وإبراز إثباتاتهما.
وبالفعل خرج السائق من المركبة متوجهًا لرجل الأمن؛ فيما استغل الرجل الآخر الفرصة وانتقل لمقعد السائق وهرب بالمركبة، فتحفظ رجل الأمن على السائق وعمم عن المركبة الهاربة.
وبالبحث وُجد أن أحد الرجلين، وهو الهارب، مطلوب لدى المحكمة الجزائية، بينما ادعى المتحفَّظ عليه أنه ضابط بأحد قطاعات وزارة الداخلية وعرض رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه.
لكن رجل الأمن رفض هذا العرض، وأثبت أمانته وشهامته، وعدم إخلاله بأمانة عمله، وفقا لـ”سبق”، وبادر على الفور بإعداد محضر الضبط مفصلاً، وقام بنفسه بتسليم المقبوض عليه الذي عرض الرشوة للجهات المعنية، فيما سلّم مرافقه نفسه للشرطة في وقت لاحق.