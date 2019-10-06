أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د.خالد الزعاق، أن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لانبعاثات دخانية تخرج من باطن الأرض في حائل هو لمطامر نفايات قديمة.
وقال الزعاق: “بين الفينة والأخرى تنتشر هذه المقاطع، وأود الإفادة بأنها مطامر للنفايات القديمة، والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض فيتصاعد غاز الميثان وغيره من الأبخرة”.
وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله لانبعاث دخان من باطن الأرض في منطقة صحراوية بحائل، وسط مطالبات للجهات المعنية بالحفر في المكان والكشف عن مصدر الدخان.
وفق “أخبار 24”.