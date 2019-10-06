نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ببساطة مؤثرة.. فيديو يوثق انفعال العم محمود وهو يشاهد تقريرا تليفزيونيا عن قصة نقله لابنته على كرسيه المتحرك
06/10/2019   12:44 ص

ببساطة مؤثرة.. فيديو يوثق انفعال العم محمود وهو يشاهد تقريرا تليفزيونيا عن قصة نقله لابنته على كرسيه المتحرك

+ = -
1145

ظهر مسن الأحساء العم محمود العباد متأثرا وهو يشاهد تقريرا تليفزيونيا عن قصته التي تُدوولت الأسبوع الماضي، وهو يوصّل ابنته إلى مدرستها على كرسيه المتحرك للسنة الثانية.

وأوضح “العباد” ما قصده من أن ابنته لها ظروف خاصة، حيث إنها لا تستطيع أن تركب وتنزل من الباص بسبب أن لديها تكسرا بحوالي 77% حسب كلامه، ولهذا كان يأخذها معه على كرسيه المتحرك الذي يستخدمه منذ 5 سنوات.

وأضاف في التقرير الذي أذاعته mbc أن لدى ابنته ضعفا في العظام، وهو ما دفعه إلى تولي مسؤولية نقلها بنفسه، والذي يستغرق منه 10 دقائق من البيت إلى المدرسة، حيث يعتبر أن التعليم مهم جدا للبنت والرجل والمرأة، وهذا ما دفعه ليفعل ذلك. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أحد المغردين نشر فيديو لقصة العباد، ولقيت تفاعلا كبيرا، حتى إن فاعل خير تبرع له بسيارة، وطلب رئيس هيئة الترفيه الوصول إليه، فيما أفادت الجهة المختصة بنقل الطالبات أن الأب رفض نقلها عبر أسطولها بسبب ظروف لديها.

 

ببساطة مؤثرة.. فيديو يوثق انفعال العم محمود وهو يشاهد تقريرا تليفزيونيا عن قصة نقله لابنته على كرسيه المتحرك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066850.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.