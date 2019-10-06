ببساطة مؤثرة.. فيديو يوثق انفعال العم محمود وهو يشاهد تقريرا تليفزيونيا عن قصة نقله لابنته على كرسيه المتحرك

ظهر مسن الأحساء العم محمود العباد متأثرا وهو يشاهد تقريرا تليفزيونيا عن قصته التي تُدوولت الأسبوع الماضي، وهو يوصّل ابنته إلى مدرستها على كرسيه المتحرك للسنة الثانية.
وأوضح “العباد” ما قصده من أن ابنته لها ظروف خاصة، حيث إنها لا تستطيع أن تركب وتنزل من الباص بسبب أن لديها تكسرا بحوالي 77% حسب كلامه، ولهذا كان يأخذها معه على كرسيه المتحرك الذي يستخدمه منذ 5 سنوات.
وأضاف في التقرير الذي أذاعته mbc أن لدى ابنته ضعفا في العظام، وهو ما دفعه إلى تولي مسؤولية نقلها بنفسه، والذي يستغرق منه 10 دقائق من البيت إلى المدرسة، حيث يعتبر أن التعليم مهم جدا للبنت والرجل والمرأة، وهذا ما دفعه ليفعل ذلك. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن أحد المغردين نشر فيديو لقصة العباد، ولقيت تفاعلا كبيرا، حتى إن فاعل خير تبرع له بسيارة، وطلب رئيس هيئة الترفيه الوصول إليه، فيما أفادت الجهة المختصة بنقل الطالبات أن الأب رفض نقلها عبر أسطولها بسبب ظروف لديها.
مقطع لن أنساه . #محمد_العباد يشاهد قصته تعرض على @MBCinaWeek و تأثره اثناء عرضها.
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— عوض الفياض (@Awad_alfayadh) ٥ أكتوبر ٢٠١٩
قصة أمل..
“العباد” مسن مقعد يوصل ابنته للمدرسة يوميا بكرسيه المتحرك
تقرير عوض الفياض#mbcinaweek#MBC1 pic.twitter.com/Vs0YSc8FKX
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٥ أكتوبر ٢٠١٩