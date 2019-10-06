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أخبار المناطق > توقعات “الأرصاد” لحالة طقس الأحد: أمطار رعدية على عدد من المناطق
06/10/2019   12:39 ص

توقعات “الأرصاد” لحالة طقس الأحد: أمطار رعدية على عدد من المناطق

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قالت الهيئة العامة للأرصاد في توقعاتها عن حالة الطقس غداً الأحد إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من الشرقية.

وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة، أوضح تقرير الأرصاد أن رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة بـ41 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة. وفق “أخبار 24”.

توقعات “الأرصاد” لحالة طقس الأحد: أمطار رعدية على عدد من المناطق

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