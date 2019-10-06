أعلنت هيئة الطيران المدني عن مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في المطارات الدولية؛ الملك خالد بالرياض والملك عبدالعزيز بجدة، والملك فهد بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وشارك في الإحصاء أكثر من 400 ألف مسافر، حيث تبين من نتائج الإحصاء ارتفاع نسبة رضا المسافرين في شهر سبتمبر لتصل إلى 75% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، والتي بلغت فيه النسبة 72%.
وارتفعت نسبة الرضا في كل من مطار الدمام ومطار المدينة عن الخدمات المقدمة، لتبلغ 79%، فيما ارتفعت في مطار الرياض إلى 76%، وكذلك في مطار جدة، حيث وصلت في شهر سبتمبر إلى 60%.
يُذكر أن إدارة الجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وتعد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي.
وتهدف الإدارة من ذلك إلى العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة، وتحسينها بشكل أفضل، بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين.
وفق “أخبار 24”.