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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر
06/10/2019   12:36 ص

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور في السادس من أكتوبر عام 1973.

وأعرب خادم الحرمين باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المصري، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة للرئيس المصري، أعرب فيها عن تمنياته بالسعادة وموفور الصحة للرئيس المصري، وللشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار.حسب “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر

أخبار محلية
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