إمارة الباحة رداً على مواطن طلب مقابلة أمير المنطقة: يسعدنا الترحيب بكم في أي يوم

ردّت إمارة منطقة الباحة على مواطن عبّر عن أمنيته بمقابلة أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود، بالترحيب بطلبه ودعوته للقاء الأمير أثناء الدوام الرسمي.
وأرسل المواطن طلبه عبر حسابه في “تويتر”، حيث كتب أن لكل شخص أمنية في الحياة وأمنيته أن يلتقي الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، وأن يقبّل رأسه.
وجاء الرد على “تويتر” من الإمارة، حيث شكرت المواطن على مشاعره، وأبلغته بأن مجلس أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود مفتوح للجميع، وفي حال رغبته يسعدهم الترحيب به في أي يوم أثناء وقت الدوام الرسمي .وفق “أخبار 24”.