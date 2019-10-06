شركة تطبيق كيان السعودية تتبرع لجمعية إمداد الصحية بنقل مرضى غسيل الكلى لمدة 3 شهور مجاناً

تواصل شركة تطبيق كيان السعودية دعمها في اعمال الخير وتتبرع لجمعية إمداد الصحية بنقل بعض من مرضى غسيل الكلى من ذوي الدخل المحدود لمدة ٣ شهور مجاناً .
استقبلت شركة كيان ممثله بالرئيس التنفيذي أ. وليد عبدالله العرجاني ومدير العلاقات العامةأ. احمد عايد العنزي جمعية إمداد الصحية ممثله العضو المؤسس أ. عبدالله علي الخنيفروالمدير التنفيذي أ. سلمان عبدالله الخنيفر.
وبهذه المناسبة كرمة جمعية إمداد الصحية الرئيس التنفيذي : وليد عبدالله العرجاني المدير التنفيذي : بدر عبدالله العرجاني مدير العلاقات العامة : احمد عايد العنزي على دعمهم وتبرعهم ونسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب.