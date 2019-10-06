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أخبار محلية > بالفيديو.. تعليق الشيخ صالح المغامسي على توجه السعودية لقطاع السياحة
06/10/2019   12:36 ص

بالفيديو.. تعليق الشيخ صالح المغامسي على توجه السعودية لقطاع السياحة

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عدّد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي عددا من المكاسب المنشودة من توجه المملكة نحو فتح قطاع السياحة ودعمه، مؤكدا أن الأمر يعود بالنفع على البلاد.

وقال المغامسي في لقاء ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة MBC، إن دعم قطاع السياحة له فوائد عديدة، أبرزها أنه يعود على البلاد بمنافع اقتصادية، خاصة أن المملكة تسعى إلى زيادة ما يمكن أن يوضع في الصندوق السيادي للدولة، وقد اتخذت العديد من الإجراءات بغية الحصول على هذا المقصد.

وأضاف أن الفائدة الثانية أن البلاد تواجه من خصومها وأعدائها الكثير من المؤامرات، التي منها تشويه سمعة المملكة وشعبها، ولا ريب أن من طرائق بيان الصورة الحقيقية عن الشعب السعودي قدوم السياح ليعرفوا عن قرب وعن كثب قيم وأخلاق الشعب السعودي وعمقه الثقافي والإسلامي، وأن كثيرا مما يقال سيتلاشى أمام تلك الحقائق التي يراها السائح وينقلها لغيره. وفق “أخبار 24”.

أما الفائدة الثالثة التي أشار لها المغامسي فهي أن جزيرة العرب لها عمقها التاريخي والإنساني، فهي استوطِنت قبل الإسلام، وهذا العمق التاريخي يجعل الناس يفيئون لها لدراسة هذه الحضارة الإنسانية الممتدة عبر التاريخ.

بالفيديو.. تعليق الشيخ صالح المغامسي على توجه السعودية لقطاع السياحة

أخبار محلية
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