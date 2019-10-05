في كلمة وجهها للمعلمين.. حمد آل الشيخ: هدفنا أن يصبح التعليم مهنة المستقبل وأساس التغيير

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن هدفنا أن يصبح التعليم مهنة المستقبل، وأساس التغيير وبناء عقول النشء بوسطية واعتدال وتنمية أوجه الاعتزاز بالوطن والولاء لقيادته.
وأبان في كلمة وجهها للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر، أن المعلمين والمعلمات هم المرتكز الرئيس لتحقيق أهداف التغيير والبناء والتنمية، بإسهامهم في إعداد المواطن لتحقيق رؤية 2030، وبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأبان أن المعلمين والمعلمات لعبوا دوراً بارزاً في تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة داخل الصف وخارجه، الأمر الذي مكن المملكة من حصد 32 ميدالية في المسابقات والمنافسات الدولية هذا العام، وجعل المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء في برنامج “معلم مايكروسوفت الخبير”. وفق “أخبار 24”.
وأشار الوزير إلى برنامج “خبرات” الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى نقل التجارب الدولية للمعلمين، وإكسابهم معرفة واضحة بالبيئات التعليمية المتطورة، وإلى ما تنفذه الوزارة حالياً من برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة هذا العام، إضافة إلى برامج المعلم الجديد، والطفولة المبكرة، والبرامج الأخرى الموجهة لمعلمي التربية الخاصة.
وأكد آل الشيخ أن تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة يأتي بهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة مخرجات التعليم العام، وإحداث نقلة نوعية في القطاع التعليمي، حيث استندت اللائحة إلى عدد من المبادئ والمنطلقات الجديدة؛ مثل المعايير المهنية، والرخص المهنية، كما حرصت على عدم تضرر المعلمين الذين هم على رأس العمل من تحويلهم إلى اللائحة الجديدة.