هذه حقيقة الفيديو المهيب لطائرات مقاتلة ترافق طائرة مدنية في أجواء الرياض

أثار مقطع فيديو لسرب من الطائرات المقاتلة ترافق طائرة مدنية تحلق في أجواء الرياض، تساؤلات وتوقعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وذهب عدد من المتابعين إلى أن المشهد المهيب لفيديو الطائرات هو موكب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء وصوله إلى الرياض قادماً من جدة.
لكن “قناة الإخبارية” أوضحت أن الفيديو للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ89، خلال عرض جوي أُقيم بمدينة الرياض.
فيديو | القوات الجوية السعودية تجوب #الرياض وتذهل الجمهور في #اليوم_الوطني #الإخبارية pic.twitter.com/8X8qMeUbMk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2019
وفق “أخبار 24”.