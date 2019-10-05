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أخبار محلية > هذه حقيقة الفيديو المهيب لطائرات مقاتلة ترافق طائرة مدنية في أجواء الرياض
05/10/2019   5:17 م

هذه حقيقة الفيديو المهيب لطائرات مقاتلة ترافق طائرة مدنية في أجواء الرياض

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أثار مقطع فيديو لسرب من الطائرات المقاتلة ترافق طائرة مدنية تحلق في أجواء الرياض، تساؤلات وتوقعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذهب عدد من المتابعين إلى أن المشهد المهيب لفيديو الطائرات هو موكب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء وصوله إلى الرياض قادماً من جدة.

لكن “قناة الإخبارية” أوضحت أن الفيديو للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ89، خلال عرض جوي أُقيم بمدينة الرياض.

وفق “أخبار 24”.

هذه حقيقة الفيديو المهيب لطائرات مقاتلة ترافق طائرة مدنية في أجواء الرياض

أخبار محلية
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