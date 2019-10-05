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أخبار المناطق > الإطاحة بشابين عثرا على بطاقة صرافة مفقودة ونفذا بها عدة عمليات شراء بعفيف
05/10/2019   5:15 م

الإطاحة بشابين عثرا على بطاقة صرافة مفقودة ونفذا بها عدة عمليات شراء بعفيف

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تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة عفيف من الإطاحة بشابين أقدما على استعمال بطاقة صراف آلية مفقودة من صاحبها، واشتروا بها منتجات من عدة محلات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مواطن إلى شرطة محافظة عفيف للتحقيق في قيام مجهول عثر على بطاقته الصراف الخاصة به بعد أن فقدها، ونفذ عدة عمليات شراء من محلات بواسطة خدمة الـ”واي فاي”، وذلك قبيل أن يبلغ عن فقدها ويوقفها.

وقامت الأجهزة الأمنية على الفور، وخلال ساعة من البلاغ، بالتحري وجمع المعلومات والتوصل إلى منفذي العملية وضبطهما وفي حوزتهما البطاقة المفقودة في أحد الأماكن العامة، حيث تمت إحالتهما إلى التحقيق واتخاذ اللازم معهما حسب الاختصاص. وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بشابين عثرا على بطاقة صرافة مفقودة ونفذا بها عدة عمليات شراء بعفيف

أخبار المناطق
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