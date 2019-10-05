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أخبار محلية > “النقل” تلزم شركات الأجرة بتوفير سيارات مناسبة لذوي الإعاقة وكبار السن
05/10/2019   3:14 م

“النقل” تلزم شركات الأجرة بتوفير سيارات مناسبة لذوي الإعاقة وكبار السن

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ألزمت الهيئة العامة للنقل، المنشآت الممارسة لنشاط سيارات الأجرة (العامة، الخاصة، العائلية، أجرة المطار) بتوفير 2% من إجمالي عدد سياراتها تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، بما لا يقل عن سيارة واحدة.

وشددت على أن تكون تلك السيارات مطابقة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل رئيس الهيئة، طبقاً لما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

يشار إلى أن اللائحة بينت أن تكون السيارات المخصصة لممارسة نشاط الأجرة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، على أن تحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قَبل رئيس الهيئة العمر التشغيلي لسيارات الأجرة. وفق “أخبار 24”.

“النقل” تلزم شركات الأجرة بتوفير سيارات مناسبة لذوي الإعاقة وكبار السن

أخبار محلية
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