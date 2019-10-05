شاهد.. وقوع عدة حوادث مرورية على طريق سريع بأبوظبي بسبب انشغال السائقين بغير الطريق

أظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أبوظبي حوادِث تصادم بين عدد من المركبات في أحد الطرق السريعة، يعود سببها لانشغال قائدي مركبتين بغير الطريق أثناء القيادة.
وبدا في المقطع مشهدان لحادثين مروريين، حيث فوجئ قائد المركبة الأولى بأنه على وشك الاصطدام بالمركبة التي تسير أمامه ليقوم بتغيير مساره فجأة ويصطدم بسيارة أخرى كان تسير بجانبه.
أما المشهد الآخر فقد أظهر اصطدام سيارة بأخرى من الخلف ما تسبب في انحراف السيارة المصدومة وارتطامها بأخرى كانت تسير إلى جانبها. وفق “أخبار 24”.
وحذرت شرطة أبوظبي من خطر انشغال السائقين بغير الطريق، لما قد يسببه ذلك من حوادث مرورية جسيمة تكون آثارها وخيمة.
#درب_السلامة …#شرطة_أبوظبي تبث فيديو يوضح خطورة #الانشغال_بغير_الطريق
بثت شرطة أبوظبي فيديو توعوي توضيحي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة – ابوظبي لمخاطر انشغال السائقين بغير الطريق والذي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة#لكم_التعليق#be_road_safe@AbudhabiMCC pic.twitter.com/Q5GZBBGslz
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 3, 2019