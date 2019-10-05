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أخبار محلية > شاهد.. وقوع عدة حوادث مرورية على طريق سريع بأبوظبي بسبب انشغال السائقين بغير الطريق
05/10/2019   3:16 م

شاهد.. وقوع عدة حوادث مرورية على طريق سريع بأبوظبي بسبب انشغال السائقين بغير الطريق

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أظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أبوظبي حوادِث تصادم بين عدد من المركبات في أحد الطرق السريعة، يعود سببها لانشغال قائدي مركبتين بغير الطريق أثناء القيادة.

وبدا في المقطع مشهدان لحادثين مروريين، حيث فوجئ قائد المركبة الأولى بأنه على وشك الاصطدام بالمركبة التي تسير أمامه ليقوم بتغيير مساره فجأة ويصطدم بسيارة أخرى كان تسير بجانبه.

أما المشهد الآخر فقد أظهر اصطدام سيارة بأخرى من الخلف ما تسبب في انحراف السيارة المصدومة وارتطامها بأخرى كانت تسير إلى جانبها. وفق “أخبار 24”.

وحذرت شرطة أبوظبي من خطر انشغال السائقين بغير الطريق، لما قد يسببه ذلك من حوادث مرورية جسيمة تكون آثارها وخيمة.

شاهد.. وقوع عدة حوادث مرورية على طريق سريع بأبوظبي بسبب انشغال السائقين بغير الطريق

أخبار محلية
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