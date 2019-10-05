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أخبار محلية > “ساما”: 335 مليون ريال إجمالي العملات المعدنية المتداولة في السوق
05/10/2019   3:12 م

“ساما”: 335 مليون ريال إجمالي العملات المعدنية المتداولة في السوق

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بلغ المبلغ الإجمالي للعملات المعدنية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أكثر من 335.7 مليون ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بـ324 مليون ريال حتى نهاية يوليو الماضي، و135.5 مليون ريال بنهاية أغسطس 2018.

وطبقاً للنشرة الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن “ساما”، سجلت فئة الريال المعدني الفئة الأكثر تداولاً بالسوق حتى نهاية أغسطس الماضي بـ142 مليون ريال، تلتها فئة الريالين بمبلغ 79.7 مليون، ثم فئة (50) هللة مسجلةً نحو 71.5 مليون ريال.

وكانت الفئة الأقل تداولاً من العملات المعدنية حتى الفترة المذكورة، الهللة الواحدة بإجمالي مبلغ 278 ألف ريال، ثم فة (5) هللات بمبلغ إجمالي قرابة 2.7 مليون ريال، ففئة (10) هللات بمبلغ 5.7 مليون ريال. حسب “أخبار 24”.

“ساما”: 335 مليون ريال إجمالي العملات المعدنية المتداولة في السوق

أخبار محلية
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