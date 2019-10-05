بالفيديو.. مداهمة مستودعات الجملة للحلويات والمواد الغذائية وإغلاق 14 منها في الرياض

وثّق مقطع فيديو قيام عدد من الجهات المختصة بمداهمة مستودعات تخزين مواد غذائية ومحلات للبيع بالجملة في حي الديرة بوسط العاصمة الرياض.
وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم على حسابه في تويتر، وجود مخالفات عدة كان من أبرزها سوء التخزين، ووجود دورات مياه بالقرب من المواد الغذائية المخزنة، كما تم تخزين هذه المواد على أسطح تلك المنازل معرضة لأشعة الشمس والأتربة.
وتم إغلاق المواقع المخالفه وعددها 14 والتحفظ وحجز المواد الغذائية التي تقدر بالملايين من قبل بلدية البطحاء لحين المراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة. وفق “أخبار 24”.
اليوم مداهمة ضخمة مع جهات عديدة وبدعم الحملات الأمنية على مستودعات ومحلات الجملة للحلويات والأغذية والكماليات في وسط الرياض.
تم اغلاق ١٤ مستودع ومحل والمضبوطات بسبب سوء التخزين قيمتها بعشرات الملايين ..
والحمدالله التلاعب انخفض كثيراً ويمثل ضبط هؤلاء نقطة مهمة في تنظيف السوق. pic.twitter.com/zpynI3hzb3
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) October 3, 2019