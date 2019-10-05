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أخبار محلية > بالفيديو.. مداهمة مستودعات الجملة للحلويات والمواد الغذائية وإغلاق 14 منها في الرياض
05/10/2019   3:10 م

بالفيديو.. مداهمة مستودعات الجملة للحلويات والمواد الغذائية وإغلاق 14 منها في الرياض

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وثّق مقطع فيديو قيام عدد من الجهات المختصة بمداهمة مستودعات تخزين مواد غذائية ومحلات للبيع بالجملة في حي الديرة بوسط العاصمة الرياض.

وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم على حسابه في تويتر، وجود مخالفات عدة كان من أبرزها سوء التخزين، ووجود دورات مياه بالقرب من المواد الغذائية المخزنة، كما تم تخزين هذه المواد على أسطح تلك المنازل معرضة لأشعة الشمس والأتربة.

وتم إغلاق المواقع المخالفه وعددها 14 والتحفظ وحجز المواد الغذائية التي تقدر بالملايين من قبل بلدية البطحاء لحين المراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مداهمة مستودعات الجملة للحلويات والمواد الغذائية وإغلاق 14 منها في الرياض

أخبار محلية
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