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اخبار رياضية > إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
05/10/2019   3:09 م

إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

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أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يدير مباراة الإتفاق والهلال والتي تقام في تمام السادسة مساءً الحكم اليوناني تاسيوس سيدريروبولوس .

أما مباراة العدالة والشباب التي ستقام في تمام الساعة 6:5 م يديرها الهولندي سيمن موندز ، ويدير مباراة الفيحاء والأهلي ” الساعة 6:20 م ” الحكم الأسكتلندي بوبي مادين . وفق “صدي”.

كما يدير مباراة التعاون وأبها التي ستقام في تمام الساعة 8:10 م ، الحكم السولفيني ماني جورج ، فيما أوضح الإتحاد السعودي ، باقي الطواقم التحكيمية وفقاً لإنفوجرافيك المرفق .

إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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