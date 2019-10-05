تعليق ساخر من الفريح على كثرة إصابات لاعبي الهلال

علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح على كثرة الإصابات التي وقعت في صفوف لاعبي نادي الهلال، متهما إياهم بالتهرب من الانضمام للمنتخب الوطني.
وسخر الفريح في سلسة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “الموضوع: إصابات مجموعة من لاعبيهم “صدفة”، السبب: هروب من منتخب الوطن كالعادة”.
وأضاف “وش السالفة الجار كل أخباره إصابات، طمنوني عنكم عسى ما فيه أحد مُصاب”، متابعا: “عاجل تعرض مدرب الأزرق لشد عضلي والتواء في عضلات البطين الأيمن ويحتاج للراحة 10 أيام قبل الإياب بثلاثة أيام”. وفق “أخبار 24”.
وأردف الفريح قائلا: “جوفينكو انصدم، جاه الخبر وهو يتعشّى”، وختم تغريداته بالقول: “واحد تمزق، واحد التواء، واحد بالحوض نحشه عن المنتخب، الأجنبي تكتيك على شان ما أحد يشك المسكين يتعشى ما يدري أنه مُصاب”.