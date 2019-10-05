نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الفراج تعليقاً على هزيمة الاتحاد.. يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف!
05/10/2019   3:07 م

الفراج تعليقاً على هزيمة الاتحاد.. يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف!

+ = -
742

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج عقب هزيمة الاتحاد أمام الحزم 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على تويتر” الاتحاد يستحق أفضل بكثير مما شاهدته اليوم بالرغم من أن الحزم فريق رائع ومتميز ،اعتقد أن إدارة الاتحاد فعلت كل ما تستطيع لدعم سييرا وحماية اللاعبين رغم كل الانتقادات”.

وأضاف “الدوري لِسَّه في بدايته لكن يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف ،يستحق المدرج الأول أفضل من هذا”.

 

وفق “أخبار 24”.

الفراج تعليقاً على هزيمة الاتحاد.. يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066768.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.