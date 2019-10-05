الفراج تعليقاً على هزيمة الاتحاد.. يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف!

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج عقب هزيمة الاتحاد أمام الحزم 2-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على تويتر” الاتحاد يستحق أفضل بكثير مما شاهدته اليوم بالرغم من أن الحزم فريق رائع ومتميز ،اعتقد أن إدارة الاتحاد فعلت كل ما تستطيع لدعم سييرا وحماية اللاعبين رغم كل الانتقادات”.
وأضاف “الدوري لِسَّه في بدايته لكن يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف ،يستحق المدرج الأول أفضل من هذا”.
الاتحاد يستحق افضل بكثير مما شاهدته اليوم بالرغم من ان الحزم فريق رائع ومتميز ،اعتقد ان ادارة الاتحاد فعلت كل ما تستطيع لدعم سييرا وحماية اللاعبين رغم كل الانتقادات .
الدوري لِسَّه في بدايته لكن يجب اتخاذ قرارات صعبة في فترة التوقف ،يستحق المدرج الاول افضل من هذا.#الاتحاد_الحزم
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) October 4, 2019
وفق “أخبار 24”.