نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المسن ناقل ابنته بكرسي متحرك: إحدى الجهات وعدتني قبل 5 سنوات بتوفير وسيلة نقل لكن ذلك لم يتحقق
05/10/2019   10:45 ص

المسن ناقل ابنته بكرسي متحرك: إحدى الجهات وعدتني قبل 5 سنوات بتوفير وسيلة نقل لكن ذلك لم يتحقق

+ = -
820

قال المواطن المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو ينقل ابنته إلى مدرستها بكرسيه المتحرك بالأحساء، إن إحدى الجهات وعدته قبل 5 سنوات بتوفير وسيلة نقل له إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأوضح المواطن ويدعى عبدالمحسن العباد (75 سنة) أنه لم يتواصل معه أي مسؤول من تلك الجهة بخصوص توفير وسيلة النقل له، مشيراً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن فاعل خير تبرع له بسيارة، إلا أن إجراءات تسلمها تعقدت بسبب مشكلة تتعلق ببطاقة الأحوال الخاصة به.

وأبان أنه تعرض لحادث مروري أقعده على الكرسي المتحرك، وأنه يحرص على نقل ابنته “رجاء” من وإلى مدرستها على هذا النحو منذ عامين؛ لإصابتها بمرض تكسر في الدم.

وكانت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ذكرت أنها تواصلت مع المواطن العباد وعرضت عليه توفير خدمة النقل لابنته، إلا أنه أكد رغبته الشخصية في توصيل ابنته بنفسه إلى مدرستها.

المسن ناقل ابنته بكرسي متحرك: إحدى الجهات وعدتني قبل 5 سنوات بتوفير وسيلة نقل لكن ذلك لم يتحقق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066764.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.