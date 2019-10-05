مختصون يعددون أسباب تهرّب بعض الأسر من تسلّم أطفالهم المرضى بالمستشفيات

أرجع عدد من أطباء الأطفال سبب تهرب بعض الأهالي من تسلم أطفالهم المرضى من المستشفيات إلى عدة أمور، في مقدمتها حاجة بعض الحالات إلى إتمام التدخلات العلاجية أو رعاية ممتدة.
وأوضح الأطباء، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “مكة”، أن غالبية الحالات التي يرفض ذووهم تسلمهم، تشمل المولودين بمتلازمات وراثية، أو المصابين بأمراض في الأعصاب أو العظام أو مَن يحتاجون لعلاج طبيعي منزلي وجلسات علاج طبيعي متكررة في المستشفى.
وأضافوا أن تلك الحالات تتضمن أيضاً مَن يحتاجون لتغذية بطرق خاصة أو يحتاجون للأكسجين الإضافي باستمرار أو شفط اللعاب، إلى جانب عدم إعداد الأم نفسياً وتدريبها على العناية بطفلها المريض في المنزل، وعدم تمكّن الأسرة من تحمل تكلفة تخصيص عاملة منزلية أو ممرضة لرعاية الطفل المريض.