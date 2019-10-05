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05/10/2019   10:43 ص

اكتشاف ثغرة أمنية جديدة بمعظم هواتف أندرويد الحديثة

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كشفت شركة غوغل عن وجود ثغرة أمنية غير مصححة في نظام التشغيل أندرويد تُستخدم في الهجمات.

وقالت الشركة إن الثغرة عاودت الظهور في الإصدارات الأحدث من أندرويد، رغم أنه جرى إصلاحها في الإصدارات الأقدم.

وأضافت أن الثغرة التي تحمل اسم “CVE-2019-2215” توجد في نواة نظام التشغيل أندرويد، ويمكن استخدامها لمساعدة المهاجم في الحصول على وصول إلى المستخدم الجذر للجهاز. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الثغرة الأمنية تؤثر على نماذج هواتف أندرويد العاملة بنسخة أندرويد 8.0 وما بعده، سواء التابعة لشركة سامسونج أو هواوي.

اكتشاف ثغرة أمنية جديدة بمعظم هواتف أندرويد الحديثة

مال وأعمال
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