تقرير طبي: 10 أسباب لظهور الكرش وزيادة الدهون

أورد تقرير طبي حديث 10 أسباب لتراكم دهون البطن وظهور الكرش، أبرزها الإفراط في الأكل والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.
وجاءت أسباب ظهور الكرش وفقاً لـ”ويب ميد” الطبي كالتالي:
1ـ الإفراط في كميات الوجبات يزيد من تراكم دهون البطن تحت الجلد وأسفل عضلات البطن وحول الأعضاء الحيوية.
2ـ تناول طعام غير صحي؛ حيث يؤدي إلى تراكم دهون البطن خاصةً مع تناول الكثير من الكربوهيدرات النشوية والدهون السيئة.
3ـ عدم ممارسة الرياضة يسبب تراكم دهون البطن، لذا يجب تخصيص مدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً لممارسة المشي.
4ـ اللجوء لممارسة تمرينات خاطئة، مثل تمرينات تقوية عضلات البطن؛ كونها تحتاج للتدريب باستخدام الأثقال.
5ـ تناول مشروبات الطاقة والتي تحتوي على قدر كبير من السكر والسعرات الحرارية، ومن ثم تراكم الدهون حول الخصر.
6ـ التدخين من أسباب ظهور الكرش؛ كونه يؤدي إلى زيادة في دهون البطن.
7ـ الإرهاق والتوتر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤثر على وظائف حرق الدهون والسعرات الحرارية.
8 ـ السهر يرفع من نسبة إفراز الجسم لهرمون التوتر وهو ما يشجّع بدوره على الاحتفاظ بالدهون.
9ـ عدم شرب الماء بكمية كافية أمر غير مناسب؛ كون شرب الماء قد يساعد على خفض الدهون في البطن.
10ـ الجينات الوراثية تؤثر هي الأخرى على زيادة فرص إصابة بعض الأشخاص بالسِمنة.