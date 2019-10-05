نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. مشجع يحضر مباراة الاتحاد والحزم بملابس الإحرام
05/10/2019   10:39 ص

بالفيديو.. مشجع يحضر مباراة الاتحاد والحزم بملابس الإحرام

+ = -
781

حضر مشجع اتحادي مباراة الفريق أمام الحزم في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتدياً ملابس الإحرام.

وقال المشجع الاتحادي – الذي ظهر وهو مرتديا ملابس الإحرام ويتجه إلى دخول ملعب الجوهرة – إنه وصل من المدينة إلى جدة، وسيتابع المباراة ويتوجه إلى مكة لأداء العمرة.

يذكر أن الحزم فاز في المباراة على مضيفه الاتحاد بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 10 والمركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري، فيما بقي رصيد الاتحاد عند النقطة 9 في المركز الخامس. حسب “أخبار 24”.

بالفيديو.. مشجع يحضر مباراة الاتحاد والحزم بملابس الإحرام

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066736.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.