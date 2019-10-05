استشاري: زواج كبار السن مُحفز لنشاط القلب

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن زواج كبار السن يحفز نشاط القلب لما فيه من مشاركة عاطفية ونفسية يحتاجها بعض المسنين.
وأضاف النمر – خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” – أن رجلاً كبير السن كان يسأله في موضوع الزواج وإن كان هناك موانع، فأجابه بأنه لا شيء يمنعه من الزواج ما دام أنه صحته مستقرة.
ونصح الأبناء بعدم ممانعة زواج آبائهم إذا أرادوا ذلك، مشيراً إلى أنه عايش بعض المواقف قام فيها الآباء بالزواج من الخادمات دون أن يخبروا أبناءهم بسبب معارضتهم.
وذكر أن كبار السن يحتاجون إلى الزواج من جانب المودة والرحمة والرعاية، خاصة بعد تزوج الأبناء والبنات وانشغالهم بأسرهم وأمورهم الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن أغلب الناس يركزون على الجانب المادي الفسيولوجي للزواج، أما كبار السن ينظرون للزواج من منظور اجتماعي ونفسي.
وأشار إلى أن العلاقة الجسدية نوع من أنواع الرياضة وهي محفزة لصحة القلب، وإذا ضعفت فهذا دلالة على أن القلب فيه مشاكل.
د. #خالد_النمر
زواج “كبار السن” محفّز لنشاط القلب، ومشاركة عاطفية ونفسية يحتاجها بعض المسنين..#برنامج_ياهلا#خليجية@ALNEMERK pic.twitter.com/r0jeaC5x4J
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2019