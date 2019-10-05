بريطاني يروي كيف قادته أخلاق محمد صلاح وتعامل طلبة سعوديين إلى اعتناق الإسلام

كشف مشجع لنادي نوتنغهام فوريست الإنكليزي يدعى “بين بيرد”عن فضل اللاعب المصري محمد صلاح ضمن أشياء أخرى، في تحوله من كاره للإسلام والمسلمين إلى اعتناقه الإسلام.
وأوضح البريطاني في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا غارديان” أن صلاح أثر فيه بأخلاقه، وبما يفعله في الملعب خاصة السجود عند إحراز الأهداف، وأنه جعله يفكر أنه يمكن أن يكون مسلماً وطبيعيا في نفس الوقت.
وأضاف “بيرد” أنه يتمنى أن يقابل صلاح ويشكره، فهو لاعب محترم في المجتمع البريطاني، معترفا بأنه كانت له نظرة سلبية عن لثقافة الإسلامية حين كان مراهقاً، واعتبرها رجعية لا تسعى للاندماج بل للسيطرة على الثقافات الأخرى، ما جعله يكره الإسلام والمسلمين.
وما ساهم في تعرف “بيرد” على الإسلام هو أنه حضر دروساً عن الشرق الأوسط بجامعة ليدز، وعرف أمورا كثيرة، كما نصحه معلمه بكتابة بحث عن أغنية يرددها جمهور ليفربول عن “صلاح” المسلم، فتعرف على طلاب مصريين تحدثوا عن مدى حبهم لصلاح وما فعله لبلده. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجامعة منحته الفرصة للقاء الكثير من الطلاب من المملكة العربية السعودية، الذين كان يظن أنهم أشرار حسبما تروج بعض وسائل الإعلام، لكنه اكتشف أنهم من أجمل الناس الذين قابلهم، وعرف أن ما يُروج عنهم غير صحيح، وعليه أن يغير تفكيره عنهم.