أحوال الطقس المتوقعة اليوم: أمطار على 5 مناطق.. وأتربة مثارة على شرق المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
وأشارت “الأرصاد” إلى أن هذه الحالة المطرية قد تشمل مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق المملكة ووسطها، في حين يُتوقع تكَون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وغرب وجنوب غرب المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت “الأرصاد” أن تصل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 40 درجة مئوية في مدينتي الدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية.