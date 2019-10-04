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اخبار رياضية > «الانضباط» تغرم الأهلي والنصر 30 ألف ريال
04/10/2019   10:45 م

«الانضباط» تغرم الأهلي والنصر 30 ألف ريال

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غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، الجمعة، فريقي الأهلي والنصر 15 ألف ريال لكل منهما، وذلك لتأخر لاعبيهما في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، خلال المواجهة التي جمعتهما، الجمعة الماضي، لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي.

كما أوقفت اللجنة فهد الثنيان لاعب التقدم 4 مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع مبلغ 30 ألف ريال، لقيامه باستخدام ألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة التي جمعت فريقه بالنهضة، ضمن مباريات دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. وفق “الرياضية”.

«الانضباط» تغرم الأهلي والنصر 30 ألف ريال

اخبار رياضية
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