رئيس الاتحاد الفلسطيني: موافقة المنتخب السعودي على اللعب في فلسطين خطوة تاريخية ورسالة للاحتلال

عبّر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب عن شكره على موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر على إستاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.
وقدم الرجوب في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني اليوم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على الرياضة بالمملكة كافة.
وقال الرجوب، إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين، والتي كانت دائماً تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصراً واجب الوجود. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، متمنياً أن يشكل هذا الموقف التاريخي للمملكة حافزاً للآخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها؛ انطلاقاً من حق الفلسطينيين في اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وأنظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.
ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني قد تسلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدماً الشكر للأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.