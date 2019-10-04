بالفيديو.. المدير السابق لمركز عمليات الدفاع الوطني يعلق على قرار فتح باب التجنيد للنساء

علق العميد ركن حسن الشهري مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع سابقاً، على فتح باب التقديم للنساء على وظائف عسكرية على رتب (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، مؤكداً أنه خطوة في الطريق الصحيح.
وقال الشهري إن فتح باب القبول للنساء على الوظائف العسكرية يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة، وأن بيئة القوات المسلحة قادرة على استيعاب الآلاف ولديها بنية تحتية متطورة جداً تحتل الصدارة في عناصر قوة الدولة.
وأضاف أن المرأة السعودية أثبتت تفوقها في جميع الحقول التي عملت بها ووجودها سيكون إضافة للقيمة الكلية للقوات المسلحة، مبيناً أنه سيكون هناك تدرج في التوظيف وصولاً إلى الأعمال الميدانية.
وأكد الشهري أن المرأة وجودها مهم جداً وهي شريك أساسي للرجل، وستكون قادرة على أن تكون بارزة وناجحة، وهذه الخطوة هي خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح.وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية على رتب (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، ودعت الراغبات في التقديم لزيارة بوابة القبول الموحد.
#برنامج_ياهلا
مجندات في الجيش السعودي للمرة الأولى! ومدير مركز عمليات الدفاع الوطني يوضح الشروط pic.twitter.com/GMPSLZaSfa
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2019