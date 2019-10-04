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أخبار محلية > أبا الخيل: تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد أسبوعين
04/10/2019   10:40 م

أبا الخيل: تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد أسبوعين

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قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بالقطاع الخاص سيُطبق اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري.

وأضاف أبا الخيل أن القرار الذي اعتمده وزير العمل الأربعاء الماضي سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب المواطنين والمواطنين للقطاع الخاص.

وأوضح أن تحسين بيئة العمل يقوم على أسس نبيلة؛ مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات وغيرها من الممارسات التي تؤثر على الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.

أبا الخيل: تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد أسبوعين

أخبار محلية
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